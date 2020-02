Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, parla al Corriere dello Sport, dove sottolinea quelle che sono le idee sul suo futuro: "Sto bene qui e voglio restarci a lungo: l'obiettivo è quello di entrare in Europa, in Champions League, magari prima di 3 anni e spero di poter dire presto che al Franchi comandiamo noi. La maglia numero 10 per me è un sogno, sarei onorato di vestire quella viola, anche perché in passato è sempre stato il mio numero, mi ha accompagnato. Il prolungamento del contratto l'ho firmato perché credo nel progetto di Commisso".