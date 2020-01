Dopo 'lo stato di disorientamento' accusato ieri in campo nella sfida contro il Genoa,può sorridere. E lo possono fare anche i tifosi della Fiorentina, rassicurati proprio dal centrocampista, che in mattinata - dopo la notte di accertamenti in ospedale - ha postato una foto su Instagram scrivendo: ". Grazie allo staff sanitario per il supporto".