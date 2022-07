Come analizzato da qualche giorno, la Fiorentina prima di acquistare definitivamente Dodò dallo Shakthar dovrà trovare il modo di liberare una casella per extracomunitari: finche non verrà ceduto qualcuno il brasiliano non potrà mettere nero su bianco il suo accordo con la società gigliata. Il terzino è d qualche giorno a Milano ad attendere il via libera da i viola, che nel frattempo stanno studiando la soluzione al problema.



Tra i maggiori indiziati a lasciar Firenze per fare spazio al laterale c’è senza ombra di dubbio Pulgar: il cileno, che occupa un posto da extracomunitario, non è mai piaciuto a Vincenzo Italiano e adesso dovrebbe davvero lasciare la Fiorentina a titolo definitivo. Perché usiamo il condizionale? Perchè il cileno fino ad ora ha avuto molte offerte, dall’Arabia e dalla Russia, ma per ora ha sempre rimandato al mittente ogni proposta. Come riportato però quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport negli ultimi giorni si è fatto forte l’interesse del Flamengo, soluzione assai gradita dal giocatore: le parti stanno già trattando e chissà se nelle prossime ore non si possa già ufficializzare la sua cessione.