Thiago Silva è pronto a tornare in Italia: non al Milan, ma alla Fiorentina. Infatti il club viola del presidente Rocco Commisso è vicinissimo a centrare questo grande colpo di mercato. Il difensore brasiliano (36 anni il prossimo 22 settembre) è in arrivo a parametro zero dal Paris Saint-Germain, con cui è in scadenza di contratto. La trattativa con la Fiorentina è agli ultimi dettagli: sulla falsa riga dell'affare Ribery, il calciatore dovrebbe firmare un biennale da circa 4 milioni di euro netti a stagione.



Intanto domenica sera sarà in campo a Lisbona nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco. ​Dal 2009 al 2012 Thiago Silva ha vestito la maglia del Milan, con cui ha vinto uno scudetto e una supercoppa italiana. Poi in otto stagioni al PSG ha vinto ben 25 titoli: sette campionati, cinque coppe di Francia, sei coppe di lega e sette supercoppe francesi.