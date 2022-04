Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è apparso molto rilassato oggi in conferenza stampa: incalzato su questioni quali il Ramadan che può influire sulle prestazioni di Amrabat, supplente di Torreira, e il patrimonio di Commisso (proprietario più ricco in Serie A), l'allenatore ha risposto in maniera divertita.



"Problemi con il Ramadan per Amrabat? E’ un leone. Ho detto che domattina gli farò mangiare un po' di tiramisù. Scherzi a parte, sono convinto che sarà pronto anche fisicamente".