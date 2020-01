Dopo le recenti parole del presidente Commisso, potrebbe essere cambiato il futuro di Federico Chiesa, che non è più incedibile. Come scrive La Gazzetta dello Sport, serviranno almeno 60 milioni di euro per tentare la viola, nel frattempo è inutile fare previsioni perché la concentrazione di tutto va sul campionato. Chiesa ha recuperato dal problema alla caviglia ed è sereno come mai negli ultimi mesi. Preso giocherà accanto a Cutrone.