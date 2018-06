Il futuro di Federico Chiesa sembra essere sempre più lontano dal Franchi. Come riportato da The Sun, nonostante la Fiorentina abbia già rispedito al mittente le ricche offerte di Roma e Napoli, nella corsa per il golden boy del calcio italiano si sarebbero aggiunte prepotentemente anche alcune big d'oltremanica: il Manchester City, il Manchester United ed il Liverpool, con le rispettive dirigenze letteralmente folgorate dal talento del classe '97. In terra nostrana anche Juventus ed Inter seguono con molta attenzione gli sviluppi attorno al cartellino del giovane attaccante, che dunque vede allungare ulteriormente la lista delle squadre che lo desiderano.