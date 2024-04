Fiorentina, clamorosa indiscrezione su Nzola. L'angolano è fuori rosa?

10 minuti fa



Mbala Nzola è stato escluso di convocati anche nella partita contro l'Atalanta di questa sera. L'angolano è da qualche tempo indisponibile anche se sulle sue condizioni aleggia un certo velo di mistero. La Fiorentina ha spiegato la sua assenza adducendo ad alcuni problemi di natura personale ma il Corriere dello Sport in edicola questa mattina racconta che si tratta di ben altro.



FUORI ROSA - Secondo il quotidiano l'attaccante ex Spezia sarebbe clamorosamente ormai fuori rosa in casa Fiorentina. I motivi sono da ricercare nella stagione fallimentare che ha vissuto Nzola. Il suo rendimento non ha mai convinto nessuno e proprio per questo la dirigenza non si è lasciata scappare la possibilità di ingaggiare Belotti a gennaio quando si è presentata l'occasione.