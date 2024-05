Laprosegue con il posticipo della domenica eall'Olimpico è scontro per l'Europa: laquinta in classifica ospita laterza.I giallorossi di De Rossi arrivano dalla pesante sconfitta interna contro il Bayer Leverkusen nella semifinale d'andata di Europa League e hanno bisogno di punti per allontanarsi dall'Atalanta e difendere il piazzamento Champions. I bianconeri di Allegri, invece, hanno pareggiato le ultime tre partite di campionato e provano a riprendere quota per non vedersi riprendere dalle inseguitrici.

: Svilar; Kristensen, Ndicka, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Baldanzi; Lukaku.. De Rossi.: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa.. Allegri.