Il Corriere dello Sport lancia un'indiscrezione abbastanza clamorosa che riguarda il lavoro di Italiano fatto nel corso di questa sosta. Secondo il quotidiano, il tecnico è pronto a varare un cambio di modulo che prevede la coesistenza dei due attaccanti Beltran e Nzola. La Fiorentina dovrebbe dunque schierarsi con il 4-3-2-1, il cosiddetto albero di Natale. Un modulo che prevede il solo Nzola come terminale offensivo e la coppia argentina Beltran-Gonzalez ad agire vicino a lui non più da eterni ma come simil trequartisti. Una soluzione spendibile già contro il Milan?