Un mercato entrato nel vivo soltanto nelle ultime settimane, ma che potrebbe riservare ancora molte sorprese ai tifosi della Fiorentina da qui alla conclusione delle trattative, prevista per il prossimo 2 settembre. Con Biraghi in uscita, destinazione Inter, col milanista Laxalt tra i candidati forti per la sostituzione, restano da risolvere ancora un paio di questioni. L'uscita di Simeone, che piace molto alla Sampdoria, potrebbe portare a nuovi colpi in entrata (rimane in piedi la suggestione Ribery), ma anche il reparto arretrato potrebbe arricchirsi di volti nuovi.



Su tutti quello di Lorenzo Tonelli che, conclusa la parentesi con la maglia della Sampdoria, è pronto ad affrontare una nuova sfida. Il centrale fiorentino classe '90 non rientra nei piani del Napoli nonostante un contratto fino a giugno 2021 e potrebbe decidere di tornare a casa. Al momento i viola vantano una certa abbondanza di giocatori nel suo ruolo e, solo dopo aver definito le partenze di Rasmussen e Ceccherini, potranno affondare. Sulle tracce dell'ex Empoli c'è anche il Parma, ma la famiglia del giocatore spinge per la Fiorentina, dove sarebbe un'alternativa di esperienza alla coppia Pezzella-Milenkovic.