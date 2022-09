Dopo la clamorosa debacle di domenica scorsa contro il Bologna la Fiorentina di Vincenzo Italiano è chiamata al riscatto a partire dalla sfida europea di giovedi contro l’Instanbul Basaksheir. L’inizio di stagione non è delle migliori ed i viola, per non rinunciare definitivamente al primo posto nel girone di Conference League, sono chiamati a vincere.



All’allenamento di questa mattina era presente anche il presidente Rocco Commisso che dopo aver assistito alla seduta ha scelto di pranzare insieme alla squadra e allo staff tecnico: l’obiettivo del presidente è quello di trasmettere quella serenità che in questo momento manca, oltre che a caricare il gruppo per la “battaglia” di giovedi.



Come riportato dai canali ufficiali del club gigliato Rocco Commisso ha scelto di non seguire la squadra durante la trasferta in Turchia: il presidente, al contrario di quanto fatto nell’ultima trasferta di Bologna, assisterà alla partita da Firenze.