Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha accolto gran parte dei dipendenti della società al cantiere del Viola Park. Queste le sue parole, riportate sul sito ufficiale del club gigliato:



"A settembre del 2019 abbiamo presentato un progetto di ristrutturazione del Franchi. Se ci avessero lasciato fare quello che volevamo fare, adesso sarebbe stato completato per il 70%. Così ci stiamo concentrando sul centro sportivo che tra un anno sarà completato. Voglio ringraziare mia moglie, perché se non ci fosse stato lei qui non ci sarebbe stato niente. Chiedo ai politici di aiutarci a fare la tramvia e i parcheggi intorno a quest’opera, tutti interventi che ci avevano promesso".