Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a Mediaset prima della finale di Coppa Italia contro l'Inter: "I ragazzi hanno lavorato molto forte quest'anno, alla fine di questa stagione le partite giocate saranno 60. Penso sia una cosa che non si sia mai vista in Italia. Ne mancano quattro, speriamo di finire al meglio".



IL FUTURO DI ITALIANO - "Italiano se dovesse conquistare due trofei potrebbe lasciare Firenze? Italiano lasciatelo stare, ha fatto un grandissimo lavoro. Ci sta che quando le cose non andavano bene mi sono preso la colpa io e da lì è arrivata la svolta".