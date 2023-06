La seconda finale persa nel giro di due settimane ha inevitabilmente amareggiato Rocco Commisso, numero uno della Fiorentina. Il presidente dei gigliati, appena messo in piede in Italia direttamente da Praga, ha commentato il ko col West Ham nella finalissima di Conference League: "Meritavamo di vincere la partita, forse per 3-0, in campo ci sono stati alcuni casi in cui l'arbitro avrebbe dovuto fare meglio. Mi spiace per i tifosi".



Commisso si è poi intrattenuto su quanto accaduto a Biraghi, colpito da un oggetto lanciato dagli spalti dai tifosi inglesi, e sul mercato: "Ho già detto al presidente della Premier League che i sostenitori degli Hammers sono degli animali - l'uscita dell'imprenditore -. Il futuro di Italiano? È un punto fermo della Fiorentina".