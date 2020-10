presidente della Fiorentina, ha parlato a Radio Rai:"Gli ho sempre detto di non scherzare e non lo fa, è un ragazzo di buon cuore e di buona famiglia del sud come me"."Se senti gli opinionisti pappagalli è così, ma in verità no. Io sono via dalla Mediacom da un mese, un’azienda che sta avendo risultati ottimi. Nel caso della Fiorentina sto spendendo molto tempo sul campo e per le infrastrutture"."Io lo manderò via quando le squadre sotto di noi manderanno via prima i loro allenatori. Stiamo andando bene, le gare con Sampdoria e Spezia non mi son piaciute e quindi possiamo fare meglio. Io non ho mai consigliato giocatori, in tv ho visto Amrabat e ho suggerito di prenderlo. Su 75 operazioni che abbiamo fatto ho messo bocca solo su questa vicenda, comunque è mio dovere sapere cosa succede nell’agenda. Ho rispetto del lavoro di Pradè e Barone"."Sul centro sportivo le cose sono andate bene, siamo andati avanti con l’aiuto della pubblica amministrazione di Bagno a Ripoli. L’investimento sarà di circa 80 milioni, sarà il più bello e grande d’Italia. La Fiorentina è in perdita, per fortuna c’è la Mediacom in supporto. Stadio? Le opportunità di farlo come dico io a Campo di Marte sono scese, è vero che a Roma ci sarà un incontro. Domenica andrò nella capitale per la partita ma non per incontrare i politici. Io voglio investire su Firenze"."Ho iniziato a mandare a quel paese (ride ndr). Quante persone come me arrivano dall’America e vogliono rendere qualcosa al paese nel calcio? Il problema della Fiorentina è che non abbiamo fatturato a differenza di club che incassano di più. In due anni la Mediacom metterà 50 milioni di euro, purtroppo col Covid ci sono state più perdite che nessuno poteva prevedere. In Lega calcio sta lavorando Joe Barone, io non sono mai andato e non credo che andrò"."La prossima partita è contro il Padova in Coppa Italia, ci teniamo. Voglio andare allo stadio, le ultime partite contro la Roma non sono andate bene e a dicembre passato ho mandato via Montella dopo quella sconfitta. Ci tengo molto a questa partita, speriamo di vincere"."Non so chi vincerà, io non vedo bene Trump. Sono un conservatore, guardo i miei affari, la mia famiglia e l’azienda. Sono per le zone rurale dove sto, sono più per Trump perché Biden spinge più per le grandi città”.