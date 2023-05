Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha incontrato questa mattina gli studenti del liceo Machiavelli di Firenze e ha risposto ad alcune loro domande: "Stiamo facendo il più grande centro sportivo in Italia con dodici campi e due stadi, oltre alle nostre scuole calcio. Sarà una delle poche strutture in Europa che convoglia tutte le selezioni di una società. Pensate ad un ragazzo di 12-13 anni che mangia insieme a Cabral! Sarà una cosa bellissima. Col Viola Park Fiorentina Prima Squadra e Primavera saranno vicinissime. E poi la Fiorentina potrà allenarsi anche a porte aperte a volte. Ci si potrà anche sposare (ride, ndr), c'è anche la chiesa, è intitolata a Santa Caterina. Spero che sarà qualcosa che aiuterà la Fiorentina a portare avanti i suoi giovani viola. Conference? Sono ottimista ma non prometto niente. I ragazzi devono concentrarsi, speriamo in bene. Vogliamo passare il turno. Se arriviamo in finale sarebbe un unicum, negli ultimi 62 anni il club non ha mai disputato una doppia finale. I miei valori? Io sono per i principi etici. Non mi è mai piaciuto arrivare dove voglio rubando"