Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai media presenti, dopo aver incontrato il sindaco di Campi Bisenzio in merito al nuovo stadio della società viola:



“Abbiamo parlato con il Sindaco di Campi Bisenzio, ci sono delle possibilità per fare qualcosa qui, a costi ragionevoli e tempi giusti. Vediamo. E’ stato un incontro molto positivo. In America si fanno le cose, qui non mi aspetto si facciano le cose come in Usa, ma mi aspetto che se sono importante io per Firenze, anche Firenze mi debba aiutare. Sono rimasto male per certi conti, e costi. Se a Campi mi vogliono, pretendo che anche Campi mi venga incontro con cose giuste”.