Il Corriere Fiorentino è sicuro sulla data del rientro in Italia del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, atteso per Natale. Ebbene, il tycoon passerà la festività a Firenze, ma arriverà dall'America addirittura un mese prima, domenica 28 novembre, per passare in Italia 4 settimane che preluderanno al mercato di gennaio, importantissimo per le ambizioni gigliate, specie dopo il buon avvio di campionato.