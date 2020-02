Al termine della sconfitta contro l'Atalanta, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto ai microfoni di Sky: "Sono dispiaciuto, abbiamo fatto un buon primo tempo. Voglio ringraziare i tifosi, che sono stati bravi, si meritavano qualcosa di meglio".



SULL'ACCOGLIENZA A GASPERINI - "Tutti sanno che i tifosi viola sono i numeri uno al mondo".



SE C'E' STATO TIMORE REVERENZIALE - "Succede, ogni partita è difficile. Qualche settimana fa li abbiamo battuti in Coppa in dieci uomini, nel calcio si accetta. Voglio ringraziare i tifosi, sono stati bravissimi".



SU IACHINI - "Ha fatto punti con buone squadre. Contro il Bologna abbiamo subito negli ultimi secondi, con la Juve è andata come è andata".



SULLA CLASSIFICA - "Non tutti stanno giocando, ci mancano Duncan e Kouamé, a giugno arriverà Amrabat. Ho visto molto bene Igor, Cutrone sta facendo il suo lavoro. Ognuno vuole vincere sempre, ma dobbiamo ripartire da qui".



SULLE AMBIZIONI - "Stiamo mettendo molti soldi, se ne metteranno ancora di più se si potrà fare lo stadio. C'è stato un grandissimo tifo".



SULLE PAROLE POST-JUVE - "Ci sono stati troppi commenti, specie di ex giocatori...".