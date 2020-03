L'edizione odierna de La Nazione scrive che la sorpresa del prossimo mercato estivo della Fiorentina potrebbe arrivare direttamente dagli Stati Uniti. Già la scorsa estate, si legge, Rocco Commisso avrebbe voluto portare un giocatore dalla MLS, e gli indizi portano a Gianluca Busio. Centrocampista classe 2002 dotato di doppio passaporto statunitense e italiano, e dovrebbero bastare 4 milioni di euro per riuscire a portarlo via dallo Sporting Kansas City. In passato il suo nome era già accostato ai viola, ma oggi sembrerebbe ben più vicino.