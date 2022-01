La Fiorentina è alla ricerca di un vice-Vlahovic, che possa anche prenderne il posto nel caso in cui il bomber viola dovesse partire in estate. Secondo quanto riportato da Violanews.com, nelle ultime ore c’è stato un contatto con Krystof Piatek, attaccante dell’Hertha Berlino.



La trattativa è in fase avanzata e l’ex bomber di Genoa e Milan piace molto al DS Pradè. Il polacco ha avuto contatti anche con altre squadre, tra cui il Torino e proprio il Genoa, ma i viola sono in vantaggio. Il Pistolero è pronto per tornare in Italia.