Lucas Paquetà continua a piacere sia in Italia che all’estero. La Fiorentina – scrive Tuttosport – non ha mai smesso di seguirlo e potrebbe ritornare alla carica dopo il tentativo invernale non andato a segno. Anche il Benfica di Manuel Rui Costa è vigile, ma ritiene troppo alto il salario percepito dal brasiliano al Milan.