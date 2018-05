Intervenuto durante il Football Leader, il ds della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato del mercato viola: "Badelj vuole cercare nuove sfide, noi gli abbiamo proposto un quadriennale. L’ho sentito oggi e mi ha ribadito la volontà di voler andare via. La stima resta, ma ci separeremo. Per il sostituto parleremo con l’allenatore e valuteremo in base alle disponibilità e al monte ingaggi. Ripartiremo dalle buone basi di quest’anno. Pezzella, Vitor Hugo, Milenkovic, Biraghi, Benassi, Veretout, Chiesa, Simeone: sono punti fermi, ma ci occorre il portiere perché Sportiello è in prestito e ci sono diverse cose da valutare. Cercheremo anche un esterno offensivo".



SULL'EUROPA LEAGUE E SUL MILAN - "Sono loro ad esserci arrivati sul campo. Non è nostra intenzione godere delle disgrazie altrui, ma se accadrà ci faremo trovare pronti”.