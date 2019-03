. Le parole cantate dae Ornellacontinuano a essere un monito inascoltato dalle parti di. Nella sede dell’a va in scena la quarta replica di una pièce che aveva stancato già alla prima rappresentazione. Ma che con scadente senso per la messa in scena, e col volenteroso ausilio della stampa locale più embedded d'Europa, viene serializzata sotto gli occhi di una piazza ormai assuefatta alla mediocrità. E allora eccola qui, la riproposizione del copione intitolato, in termini di valori tecnici da mandare in campo, rispetto a quanto la società sia solita mettergli a disposizione., come se l'ambizione fosse il massimo atto d'insubordinazione. Da quel momento in poi il clima intorno a lui diventa irrespirabile, e i mesi che mancano all'inevitabile chiusura del rapporto si trasformano in un incessante schizzar fango.. Che pure, dall'anima più critica del tifo viola, è stato ripetutamente disapprovato durante l'ultimo anno e mezzo per un atteggiamento ritenuto eccessivamente aziendalista. Obiezione legittima, perché. La missione è stata fin qui compiuta in modo egregio, e soltanto l'incognita dellafa da ostacolo alla terza stagione consecutiva fuori dall'(che poi sarebbe la sesta consecutiva sotto Corvino, se si fa la somma coi risultati delle ultime tre stagioni della sua prima gestione). Sarà stata questa prospettiva a spingere Pioli oltre la soglia del nervosismo, e a fargli porre in modo netto la questione del suo futuro a Firenze.È successo la sera di venerdì 15 marzo, dopo la sconfitta rimediata a Cagliari, e si è trattato di un'esternazione inusuale per contenuti e toni.a, il presidente Mario. La conseguenza non poteva che essere quella di fare uscire immediatamente la polemica fuori dai binari. Non ci sarà modo di rimediare, voleranno i piatti.E dunque Firenze si prepara a inaugurare un nuovo ciclo. L'ennesimo ricominciamento senza che la fase antecedente giunga a un esito. Per primo è toccato a Cesare, che rimane l'artefice del periodo più memorabile sotto la proprietà dei calzaturieri marchigiani., durante il quale pareva si stessero costruendo le premesse per vincere qualcosa.1. E invece, quando il futuro CT della Nazionale ha chiesto alla proprietà di provare a alzare l'asticella e vincere qualcosa, si è visto contrapporre un atteggiamento freddo e l'invito a cercarsi un'altra squadra. Da lì sono partite anche le insinuazioni sul possibile approdo juventino per il tecnico. Che non hanno avuto alcun seguito, ma sul momento sono servite a deviare l'atteggiamento della tifoseria nei confronti dell'allenatore che ha firmato un quinquennio fantastico. Segue il biennio grigio segnato dalla guida di Sinisae dagli intermezzi di Delioe Vincenzo, quindi arriva il triennio di Vincenzo. Che riaccende gli entusiasmi in una piazza depressa edopo tre stagioni di assenza. Ma quando l'allenatore napoletano chiede alla società di fare uno sforzo per andare all'attacco di obiettivi più ambiziosi, ecco di nuovo il muro. I rapporti si rovinano, e hanno pure una coda velenosa perché l'allenatore incappa in una clausola rescissoria che gli crea qualche difficoltà quando si tratta di rientrare nel mondo del calcio.. Tocca a, e stavolta tutto quanto avviene molto più in fretta. Perché il portoghese possiede una dialettica raffinata e sa come colpire tramite l'uso delle parole. Ha anche la ventura di iniziare benissimo la prima stagione, e poi di poter addebitare l'afflosciarsi della squadra ai mancati rinforzi chiesti durante il mercato di gennaio., e la seconda viene trascinata fino alla conclusione soltanto per dovere contrattuale. Una convivenza forzata che rovina anche il rapporto fra l'allenatore e la tifoseria. Peraltro all'inizio della seconda stagione torna anche Pantaleo, e il risultato immediato è l'uscita dall'Europa.E infine eccoci arrivati all'ultimo ciclo, cominciato sulle incompiutezze del precedente e prossimo a chiudersi con un altro allenatore che s'appresta a andarsene in rotta con la società.. Lo mantiene sempre sotto la soglia del piazzamento europeo. Ma infine anche lui, nel suo piccolo cabotaggio, s'incazza.Con Eusebioche viene dato come papabile per la panchina, fra le smentite piccate della società che ieri ha emesso addirittura un comunicato ufficiale per respingere una notizia apparsa sul Corriere dello Sport, e riservarsi “il diritto di agire presso le sedi degli Organi competenti” . Stile limpido e maiuscole doverose. Intanto che il principale quotidiano locale annuncia trionfante l'apertura dell'asta per Federico. È alle viste un'altra plusvalenza da esibire come fosse una conquista. Più che la sala dei Trofei, in viale Fanti dovrebbero inaugurare la Sala degli IBAN.@pippoevai