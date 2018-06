Pantaleo Corvino non molla Frank Fabra. Dopo averlo visionato nell'amichevole tra Egitto e Colombia, disputata a Bergamo alcuni giorni fa, adesso sta pensando a un prestito per accaparrarsi il terzino del Boca Juniors, il cui arrivo occuperebbe l'ultima casella per gli extracomunitari, dopo la prima presa da Vlahovic. Lo riporta La Nazione.