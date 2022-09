Inizio di stagione in salita per Nico Gonzalez, ancora alle prese con una tallonite che lo lascia in dubbio anche per la trasferta della Fiorentina a Bologna. L'attaccante argentino è monitorato costantemente dallo staff medico e da Vincenzo Italiano, che non vuole correre rischi e lo convocherà solo se arriva l'ok dei medici.