L’ultima partita di questo sabato è Fiorentina-Crotone, in campo alle 20.45. Prandelli schiera Bonaventura a centrocampo, c’è sempre Ribery con Vlahovic in attacco. In difesa scelti Milenkovic, Pezzella e Igor come titolari. Giocano Simy e Messias in attacco nel Crotone. Di seguito, le formazioni ufficiali:



FIORENTINA - Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.​



CROTONE - ​Cordaz; Djidji, Marrone, Luperto; Pereira, Eduardo, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Simy.