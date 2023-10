: una leggera sbavatura a risultato già ampiamente acquisito dopo un paio di interventi attenti. Un’ora abbondante passata in poltronail tempo di scappare sulla fascia e viene abbattuto da un bruttissimo fallo che non fa presagire il meglio. In bocca al lupo.: entra a freddo in un ruolo non propriamente suo. Ha un passo ed una gamba notevoli nonostante la stazza, torna ad occupare la zona centrale nella ripresa: spesso sollecitato anche nella costruzione dal basso. Difende con ordine, imposta, mette in saccoccia un gol ed un assist. Non che ci si aspettasse di meno da uno della sua caratura in una serata così.gli attaccanti del Cukaricki fanno obiettivamente tenerezza. Fa il suo: partita tranquilla, sgroppa sulla fascia senza problemi consapevole che da quella parte i serbi sono praticamente inoffensivi.bello rivederlo in campo dopo i problemi avuti durante la prima parte di stagione80 minuti in cui lo si vede poco, poi si inventa un tiro clamoroso da casa sua che chiude il set. Efficacelo si vede spesso attaccare la profondità per dare supporto agli attaccanti, specialmente dopo il rosso a Suboticparte maluccio, rischiando anche grosso con un passaggio sanguinoso in orizzontale, si fa perdonare subito dopo con una fucilata che spacca la traversa e si infila in rete.trova una rete importantissima in un periodo estremamente difficile con una pennellata su punizione. Che sia di buon auspicio.Un po’ incursore, un po’ rifinitore. I centrali serbi non gli stanno addosso e Antonin può fare raccordo fra i reparti. Buona gara. Dal 66’ Infantino 6: minuti in portanti per questo ragazzo classe 2003. Va vicino anche al gol.il Cukaricki fa acqua da tutte le parti, lui fa il diavolo a quattro sulla fascia grazie al suo dinamismo. Rallenta come il resto della squadra quando il match è in ghiacciosi sblocca come meglio non poteva, chiude la gara in 10 minuti e colpisce anche una traversa. L’avversario non era propriamente dei più ostici, ma in termini di fiducia sono due reti pesantissime.voto d’incoraggiamento che in circostanze normali sarebbe un’insufficienza piena. Avrebbe sui piedi anche una buona occasione, spedita a lato: tutto secondo i piani, gara già in banca dopo una manciata di minuti e ospiti in 10 dopo neanche un tempo. Il risultato non era probabilmente in discussione neppure alla vigilia, quel che era importante era avere risposte da chi aveva giocato meno. E ce le ha avuteBelic 4; Rogan 5,5, Vranjes 4,5, Subotic 3, Tosic 5,5; Stankovic 5 (79’ Kovac SV), Docic 5 (46’ Serafimović 5,5), Sissoko 5,5; Ivanovic 5 (46’ Adžić 6), Adetunji 5,5 (46’ Cvetković 5), Nikcevic 5,5. All. Matic 4,5