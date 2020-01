Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ai media ufficiali della squadra viola:



FIORENTINA - "Mi sto trovando benissimo, squadra e staff fantastici. Sarà veramente bello vivere a Firenze, mi piace un sacco. Conoscevo la situazione prima di arrivare, non c’era serenità, ma abbiamo dimostrato di saper vincere partite fondamentali. Il coro su di me (‘He loves the pizza, he loves the pasta‘, ndr)? Inaspettato! Prima mi facevano solo ‘Patrick Cutrone’, questo è simpatico. Fa piacere sapere che sei apprezzato. In Inghilterra sono cresciuto su tutti i livelli. Adesso penso partita dopo partita, a dimostrare quello che so fare, voglio bene ai miei compagni e mi piace farmene volere; molti li conoscevo già, ma per me è molto importante inserirmi subito, anche col Mister."



CHIESA - "Ci conoscevamo benissimo fin dalla Nazionale, il suo valore è indiscusso. Conosco Fede, Sottil, Ranieri… Tutti bravi ragazzi. Si vede che Mister Iachini tiene tantissimo al gruppo e allo staff, siamo un bel gruppo, lui sa cosa gli possiamo dare e noi ciò che possiamo ricevere."



IDOLI - "Mi piacevano Shevchenko, Inzaghi, Drogba… Non ce n’è uno in particolare. Vincere aiuta a vincere, penso ad aiutare la squadra, dimostrare il nostro valore vincendo ci può dare un’idea di che tipo di squadra siamo. Il gol è stato una bellissima emozione, volevo farlo anche a Napoli ma me l’hanno annullato. Batistuta? Un’icona, c’è solo da imparare da giocatori come lui, fondamentale per la storia della Fiorentina."



INTER - "Contro l’Inter sarà una bellissima partita, ho un grande ricordo dall’altra parte di San Siro, ma pensiamo a sabato che è una partita importante, poi viene l’Inter. Queste tre partite ci sono state molto d’aiuto, poi ho visto che i tifosi ci supportano sempre. In settimana vedremo come possiamo fare al Genoa, speriamo di continuare così e di poter entrare concentrati, perché sarà una battaglia.”