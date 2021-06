Lainizia a pensare concretamente al futuro, e dopo l’incontro tra società e, anche il mercato avrà presto una rapida accelerata. Dopo una stagione molto deludente per i viola, conclusa con soli quaranta punti, la dirigenza gigliata è pronta alle grandi manovre, consapevole di dover dare al tecnico calabrese un organico di livello nettamente superiore.Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, sicuramente, che nonostante qualche voce uscita nelle scorse settimane ha convinto Gattuso.L’italiano è una risorsa per il futuro della Fiorentina e i viola ci puntano sapendo quanto può rivelarsi importante, lo spagnolo invece non è stato riscattato dal Marsiglia e si aggregherà al gruppo in ritiro., anche lui atteso il 9 luglio insieme a tutto il gruppo.Ci sono ancora vari rebus, ma resta il fatto che in tanti potrebbero fare le valigie in estate. Sicuramente in difesa, doveSembrano destinati entrambi a lasciare, portando nelle casse viola un piccolo tesoretto per il mercato. Ancora incerti del loro futuro sono anche. Il primo si è preso qualche giorno insieme a Gattuso per decidere di comune accordo, l’altro sarà valutato dal tecnico in sede di ritiro. La sensazione che sicuramente non rimarranno entrambi.