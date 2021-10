Non arrivano buone notizie sul fronte Kokorin dall'allenamento odierno della Fiorentina: il russo, costretto ai box ancora una volta da un affaticamento muscolare, ha lavorato anche oggi a parte e vede diminuire le sue chances di giocarsi le sue carte nella delicata sfida contro il Cagliari in programma domenica pomeriggio. La sua presenza sarebbe importante, tenuto conto della difficile situazione ambientale attorno a Vlahovic, ma le sue condizioni non gli permettono di lavorare con il gruppo. Cosa che invece ha già cominciato a fare Gaetano Castrovilli, che corre verso un rientro fra i convocati magari entro la fine del mese, anche se il suo infortunio richiede ancora attenzione nelle prime fasi di rientro in campo. Fuori causa, naturalmente, il lungodegente Dragowski, che punta a rientrare dopo la prossima sosta Nazionali.