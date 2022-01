La Nazione (Firenze) scrive che la Coppa Italia (domani la trasferta a Napoli) darà modo a Italiano di ruotare un po' alcuni interpreti, a cominciare da Dragowski che non scende in campo dal 3 ottobre e che potrebbe ritrovare una maglia da titolare. Venuti e Igor dovrebbero avere una chance in difesa, così come si dovrebbe rivedere Duncan a centrocampo. In attacco, con Vlahovic, Gonzalez e uno fra Saponara e Ikoné, dato che Callejon sarà messo dietro la lavagna dopo l'erroraccio in occasione del secondo gol di Brekalo. Piatek, alla prima convocazione, partirà dalla panchina.