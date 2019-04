Il primo nome per la panchina della Fiorentina, in sostituzione di Stefano Pioli, resta quello di Eusebio Di Francesco. Il tecnico, ancora sotto contratto con la Roma, è il massimo desiderio della società viola, che già lo aveva cercato prima di virare sull'attuale allenatore. Come riporta Il Corriere dello Sport, il club toscano valuta alcune alternative data la situazione contrattuale e l'ingaggio alto.