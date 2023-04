Arriva l'accordo fra la Fiorentina e Palazzo Vecchio per quanto riguarda la concessione del Franchi per l'utilizzo dell'impianto nella prossima stagione. Secondo quanto scrive La Nazione, la società viola corrisponderà circa 650mila Euro per l'utilizzo dello stadio il prossimo anno. Tuttavia, si legge, i posti destinati ai funzionari del comune non saranno più 110 ma 30. Dimostrazione della poca simpatica che corre fra le parti?