è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Basilea. Queste sono le sue parole riprese da Violanews: "Domani abbiamo una partita molto importante per noi. Una semifinale europea è una cosa diversa per tutti. Dovremo giocare per fare la differenza non solo per noi, ma per tutti i nostri tifosi. Quando sono arrivato ero in difficoltà e questa cosa mi dava fastidio. Il mister mi è sempre stato vicino e ora si stanno vedendo i risultati. Adesso ho grande fiducia da parte di tutta la società e compagni, sto bene. Mi sento come a casa"Per domani tutti noi siamo concentrati per fare una grande partita. Ho già giocato una semifinale europea due anni fa e tornarci è bellissimo. Vogliamo fare una grande prestazione. Il Basilea è una grande squadra e dovremo stare molto concentrati. Vogliamo la finale per rendere felice la piazza. In Conference League sono tutte partite diverse e molto complicate. L'atteggiamento più bello avuto? Forse quello in Turchia, che nonostante l'essere andati sotto 1-0 siamo rimasti concentrati per ottenere il risultato.Cabral è un mio amico da tempo, come Igor. Sono contento di essere qui con lui. Incontrare la sua ex squadra sarà molto importante a livello psicologico. Sono convinto che farà il massimo per lasciare il segno nella partita. Tifosi? Mi danno tanta fiducia per fare meglio. Ho un amico che lavora al supermarket qui a Firenze e viene sempre a parlare con me per come gioco. Anche lui è molto contento del mio lavoro. Voglio continuare così per fare sempre di più