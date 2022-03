Finalmente questo fine settimana riparte la Serie A e la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospiterà allo Stadio Franchi l’Empoli di Aurelio Andreazzoli: la missione dei viola è quella di vincere e cancellare la clamorosa rimonta degli azzurri, con conseguente sconfitta, nella gara di andata. Tra gli osservati speciali ci sarà sicuramente Szymon Zurkowski centrocampista in prestito agli azzurri ma con il cartellino di proprietà viola



L’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino ha analizzato la situazione del polacco. Per lui la sfida del Franchi sarà un vero e proprio provino in vista di un possibile futuro in maglia viola. Per il rendimento dimostrato in campo fino ad ora si sta sicuramente meritando almeno una possibilità, ed il bottino parla chiaro per lui: con 5 gol e 2 assist e tra i migliori centrocampisti del campionato. Probabilmente la sua capacità di trovare la porta avrebbe fatto parecchio comodo anche a Italiano. Chissà, magari a margine della partita Pradè, Barone e il presidente Corsi troveranno modo per parlarne. Difficile fare previsioni ora, ma tutto lascia pensare che, nonostante il pressing dell'Empoli, che lo riscatterebbe volentieri, la Fiorentina, e il tecnico in particolare, voglia testarlo quantomeno nel ritiro estivo di Moena.