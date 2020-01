Prima di tutto il Genoa. Così La Gazzetta dello Sport apre il suo trafiletto dedicato alla Fiorentina. Pradè attende la prima mossa della Roma su Juan Jesus, visto che il brasiliano è fuori dagli schemi di Fonseca, mentre Duncan, che piace sia a Commisso sia a Iachini, costa troppo, per cui anche per lui serve aspettare e mitigare la richiesta. Non uno, ma due centrocampisti: Mandragora è un pupillo del DS e piace più di Fofana, ma la trattativa è complicata dai prezzi di Udine e dalla presenza della Juventus nel contratto del giocatore. Intanto Zurkowski, Montiel e Sottil potrebbero lasciare in prestito, davanti all’offerta giusta.