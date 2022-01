Bart Dragowski sperava almeno di ottenere una prova d'appello dopo gli errori commessi in Coppa Italia contro il Napoli. Invece Italiano ha scelto Terracciano contro il Genoa, nonostante alcune voci volessero la conferma del portiere polacco, il cui contratto scade nel 2023. Nella prima estate della gestione Commisso, non sono mancate le offerte per il portiere, tutte rifiutate. Adesso però, scrive il Corriere Fiorentino, una cessione non sarebbe dolorosa dal punto di vista tecnico. Una nuova panchina a Cagliari aprirebbe scenari di addio già in questa sessione di mercato.