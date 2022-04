Che il suo destino fosse già segnato è vero, ma ormai dopo la partita di giovedi contro la Juventus è chiaro a tutti che Bartlomiej Dragowski difficilmente farà parte della Fiorentina del futuro. la prestazione negativa di a Torino segna probabilmente un punto di non ritorno, sia per la stagione altalenante e piena di guai fisici sia per il futuro lontano da Firenze visto il mancato rinnovo di contratto: per qualche stagione il club gigliato ha provato ad offrire il rinnovo, che scade nel giugno 2023, a cifre piu alte ma il polacco ha sempre risposto picche.



L’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino ha parlato del polacco, facendo una panoramica sugli interessamenti arrivati fino al momento nella sede viola per strappare alla Fiorentina sin da subito le prestazioni del numero 69. Pare che Dragowski spopoli in Premier League: secondo il quotidiano fiorentino il portiere viola è seguito da Southampton, Bournemouth, Tottenham e West Ham. L’idea della Fiorentina è quella di massimizzare i guadagni dalla cessione del polacco per poi investirli in un portiere di alta affidabilità.