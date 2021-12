Le prestazioni di Terracciano e il contratto in scadenza nel 2023 sul quale non si registrano passi avanti da mesi fanno pensare ad un addio non così lontano per Bartlomiej Dragowski. Il portiere viola, scrive il Corriere Fiorrentino, è seguito dal Napoli, dato che Spalletti non è convinto di Meret. La valutazione dei viola, intorno ai 15 milioni, potrebbe suggerire uno scambio tra i due estremi difensori, ma attenzione all'inserimento dell'Inter, che è rimasta spiazzata dalle dichiarazioni di Onana e adesso può rituffarsi sul polacco. Per la Fiorentina è valida anche l'alternativa Cragno, che da piccolo aveva un abbonamento allo stadio Franchi e coronerebbe così un sogno, rilanciandosi dopo le difficoltà di questa stagione al Cagliari.