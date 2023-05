, segretaria generale della Pier Luigi Nervi Foundation, ha parlato ai microfoni di Lady Radio dove è intervenuta sul tema dello stadio Franchi: "Chi è importante in questa storia perché possiede lo stadio e perché è un’autorità pubblica è il Comune di Firenze e il suo Sindaco Nardella che ha usato questa occasione nella peggiore maniera possibile. C’è qualcuno che ha voluto gestire tutto in prima persona, Dario Nardella.. Recuperare un bene pubblico di grande valore per la storia e la cultura della città rendendolo ciò che è sempre stato: uno stadio municipale polivalente come potrebbe ridiventare. Siamo riusciti ad arrivare al punto dove questi soldi non verranno neanche assegnati. E’ una cosa scandalosa. È onta per la città di Firenze e del Sindaco."Perché al presidente non si dà la facoltà di fare quello che ha sempre chiesto, ovvero il suo stadio? Il Franchi non è lo stadio della Fiorentina di oggi, non potrà mai esserlo. Perché deve essere visto come una condanna? Quante città hanno uno stadio municipale che riescono a gestire? Perché non si può trovare un benedetto terreno a quest’uomo che i soldi li ha? Facesse ciò che vuole, lui sa cosa serve alla Fiorentina. E lasciate in pace il Franchi. Non si può più dire 'con che soldi lo sistemiamo?' La Città di Firenze ha i soldi che servono a restaurare il Franchi, facciamo questo con i soldi che sono stati erogati e facciamo fare a Commisso ciò che vuole.