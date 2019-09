Alino Diamanti ha un po' di nostalgia dell'Italia. Il fantasista ex Bologna, ora in Australia, ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Invidio i giocatori del Bologna, possono dare tutto in allenamento e in partita per Mihajlovic, un grande come lui se lo merita. Se il gruppo assumerà il suo DNA, potrà fare anche più di 50 punti in classifica. Palacio e Tomiyasu sono gli elementi di spicco. Il patron della Fiorentina, Commisso mi voleva portare ai Cosmos quando io ero al Palermo ma poi la trattativa non andò in porto".