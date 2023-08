Operazione a sorpresa da parte della Fiorentina, che cede in Premier League il centrocampista Gaetano Castrovilli. Il classe 1997 si trasferisce al Bournemouth: affare fatto, prevista per domani la partenza dell'ex Bari per l'Inghilterra.



COLPO PER TUTTI - Trattativa chiusa per una cifra vicina ai 12 milioni di euro, cessione a titolo definitivo: Castrovilli era in scadenza di contratto nel 2024 con il club viola e non aveva mai accettato il rinnovo, ora si misurerà nel campionato più bello del mondo. Dal canto suo, la Fiorentina monetizza ed evita di perderlo a zero.