Luka Jovic sarà un nuovo giocatore della Fiorentina che si regala così un colpo assicurato per le prossime due stagioni e a titolo definitivo. L'ex Eintracht chiuderà quindi così la sua deludente parentesi in maglia Real Madrid fatta più di infortuni e gossip che di gol in campo e cercherà nella città fiorentina il giusto rilancio per la sua carriera.



CAMBIA LA FORMULA - Fra Real e Fiorentina cambia quindi la formula rispetto a quanto discusso negli ultimi giorni: non sarà più in prestito, ma a titolo definitivo con il Real Madrid che lo libererà gratis pagando 5 milioni di buonuscita suddivisi in due anni, ma punta sulla sua ripresa trattenendo per sé il 50% del valore della futura rivendita del suo cartellino. Jovic firmerà quindi un contratto biennale con possibilità di prolungamento automatico per altri 2 anni a cifre di stipendio raddoppiate (da 2,5 a 5 milioni).