Abdelhamid Sabiri alla Fiorentina, l'affare si è sbloccato: la Sampdoria è venuta incontro alla società viola e ha acconsentito a cedere il trequartista marocchino, che rimarrà in prestito alla corte di Stankovic per 6 mesi e poi, in estate, si trasferirà a quella di Italiano.



LUNGA STORIA - L'interesse della Fiorentina risale al pre-mondiale, mentre si erano susseguite varie smentite nel corso delle prime settimane invernali. Il marocchino probabilmente andrà a sostituire numericamente il connazionale Amrabat, che i viola stanno cercando di trattenere fino alla fine della stagione.