Genoa e Fiorentina possono dormire sonni tranquilli.

Nonostante il polverone alzato ieri dall'Atletico Huila, vecchio club di Kevin Agudelo, non ci sarà nessuno strascico legale riguardo al presunto mancato pagamento del centrocampista colombiano da parte del Grifone.



La società colombiana, per bocca del proprio presidente, aveva reso noto di non aver ricevuto dai rossoblù la percentuale del 10% che le sarebbe spettata in caso di futura rivendita del giocatore in quanto ancora proprietaria di una frazione del cartellino di Agudelo. Ma le attuali norme UEFA impedirebbero simili pratiche, prevedendo che ogni giocatore sia di proprietà di un unico club. Impensabile, quindi, che l'Atletico Huila possa citare per danni il Genoa correndo il rischio di essere a sua volta sanzionata dal tribunale sportivo.



Senza una causa non ci sarebbe neppure il pericolo che Agudelo possa incorrere in una squalifica, privando i viola del loro ultimo rinforzo.



Lo riporta FirenzeViola.it