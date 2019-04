Dopo due mesi, il grande giorno è arrivato. La stagione della Fiorentina passa da Bergamo, dalla semifinale di ritorno in Coppa Italia contro l'Atalanta. Per caricare la squadra è arrivato anche il presidente Andrea Della Valle, che parlerà con il gruppo in ritiro e seguirà la partita allo stadio. Diego Della Valle, invece, ha fatto colazione con la squadra prima di lasciare il ritiro.