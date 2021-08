La Nazione (Firenze) cerca oggi di far chiarezza sugli obiettivi per la fascia della Fiorentina. Italiano ha chiesto cinque esterni, in rosa ne ha già quattro e dunque ne manca uno. Messias in questi giorni si sta avvicinando al Monza, e allora la pista Orsolini può tornare a prendere quota, dato che l'arrivo di Arnautovic costringe il Bologna ad agire in uscita sul mercato.