Patrick Cutrone sogna di rimanere alla Fiorentina. Come si legge sul Corriere dello Sport, l'attaccante ex Milan vuole convincere i viola a suon di gol. E’ arrivato a gennaio in prestito dal Wolverhamton con un riscatto condizionato (anche dal numero di presenze) ed è pronto a fare di tutto per convincere i dirigenti viola a scommettere sulle sue qualità. A Firenze ha trovato la dimensione ideale e l’obiettivo è quello di provare a restare a lungo, ben consapevole di essere comunque sempre nel mirino di mercato di diversi operatori. Si è innamorato fin da subito della città e non l’ha mai nascosto.